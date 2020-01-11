Ученые составили новую формулу счастливого брака

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Американские ученые провели исследование, которое помогли им выяснить формулу счастливого и крепкого брака.
Специалисты развенчали миф, который твердил, что противоположности притягиваются, потому что дополняют друг друга и делают отношения гармоничными и крепкими. Новое исследование экспертов доводит, что для счастливого брака в паре важны общие интересы и схожие черты характера. Чем больше партнеры увлечены общим занятием, тем больше времени проводят вместе и больше общаются между собой.
Также многие люди при выборе спутника жизни обращают внимание на его социально-экономическое положение. И если это положение равное, тогда степень симпатии к предполагаемому партнеру возрастает.
Напомним, что счастливые и длительные отношения может разрушить привычка "замалчивания" обид и эмоций. Чаще всего пары расходятся из-за неумения слушать и обсуждать накопившиеся проблемы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие признаки указывают на то, что в отношениях нет будущего.
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