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Ученые составили новую формулу счастливого брака

Счастливый брак — это не большая удача, а большая работа

сегодня, 01:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские ученые провели исследование, которое помогли им выяснить формулу счастливого и крепкого брака. 

Специалисты развенчали миф, который твердил, что противоположности притягиваются, потому что дополняют друг друга и делают отношения гармоничными и крепкими. Новое исследование экспертов доводит, что для счастливого брака в паре важны общие интересы и схожие черты характера. Чем больше партнеры увлечены общим занятием, тем больше времени проводят вместе и больше общаются между собой.

Также многие люди при выборе спутника жизни обращают внимание на его социально-экономическое положение. И если это положение равное, тогда степень симпатии к предполагаемому партнеру возрастает. 

Напомним, что счастливые и длительные отношения может разрушить привычка "замалчивания" обид и эмоций. Чаще всего пары расходятся из-за неумения слушать и обсуждать накопившиеся проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие признаки указывают на то, что в отношениях нет будущего.

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Источник: http://neboley.com.ua/ru/hotnews/2013/07/08/89102
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