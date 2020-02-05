Будет ли отсрочка юношам 18 и 19 лет: Загороднюк рассказал о нюансах призывной кампании

Призыв юношей 18 и 19 лет на срочную службу будет происходить только по письменному согласию. О нюансах нынешней призывной кампании сообщил на странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Так, вчера Министерство обороны направило разъяснительные письма на все государственные областные администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний. В документах даны "рекомендации, как именно рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам". Загороднюк напомнил, что процесс должен осуществляться в рамках закона о воинских обязанностях и военной службе. Как сообщил министр, если призывники 18 и 19 лет будут иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Однако будет происходить это исключительно по письменному согласию.

Кроме того, Загороднюк пообещал консультации для всех желающих на время призывной кампании.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Минобороны уточнили, юноши какого возраста подпадают под призыв этой весной. Так, министр обороны Андрей Загороднюк разъяснил, как будет действовать указ президента о призыве с 18 лет.

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