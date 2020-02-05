Будет ли отсрочка юношам 18 и 19 лет: Загороднюк рассказал о нюансах призывной кампании

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Призыв юношей 18 и 19 лет на срочную
службу будет происходить только по письменному согласию. О нюансах нынешней призывной
кампании сообщил на странице в Facebook министр обороны Украины Андрей
Загороднюк.
Так, вчера Министерство обороны направило
разъяснительные письма на все государственные областные администрации с рекомендациями по
проведению призывных кампаний. В документах даны "рекомендации, как именно
рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам".
Загороднюк напомнил, что процесс должен осуществляться в рамках закона о
воинских обязанностях и военной службе. Как сообщил министр, если
призывники 18 и 19 лет будут иметь желание пройти военную службу в таком
возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Однако будет происходить
это исключительно по письменному согласию.
Кроме того, Загороднюк пообещал консультации для всех желающих на время призывной кампании.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что в
Минобороны уточнили, юноши какого возраста подпадают под призыв этой весной. Так, министр
обороны Андрей Загороднюк разъяснил, как будет действовать указ президента о призыве с
18 лет.
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