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В какие страны чаще всего ездят украинцы: статистика за 2019 год

Стало известно, в какие страны совершали поездки украинцы в 2019 году

сегодня, 16:10
Автор:

• Таисия Ерохина

В какие страны чаще всего ездят украинцы: статистика за 2019 год

В минувшем году граждане Украины чаще всего отправлялись в Польшу, а вот Россия из топа стран для поездок – сместилась. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, сухопутным способом из Украины чаще всего выезжали в страны-соседки. В направлении Польши выехало 9,9 млн украинцев, как и в предыдущем году, а вот в Россию стали ездить на 6% реже – 3,9 млн граждан Украины. Примерно столько же – 3,4 млн наших соотечественников – отправились в Венгрию, что было на 5% больше предыдущих показателей. Также в топе остаются Молдова - 1,4 млн, Беларусь и Румыния - 1,2 млн, Словакия - 1 млн. Тогда как туристический топ формируют Катар, Египет, Грузия, Турция, ОАЭ и Кипр. Количество поездок в эти страны выросло от 15% до 37%. Кроме того, увеличился поток в европейские страны: Германию, Италию, Португалию, Австрию, Испанию, Грецию, Францию и Чехию. Помимо этого, заметили большое число путешественников из Украины в Канаду, Норвегию, Исландию, Ирландию и Люксембург.

Ранее "Комментарии" рассказали о невероятном случае, который произошел на борту самолета рейса "Доха-Бангкок" авиалиний Катара. У девушки неожиданно начались роды, но на помощь вовремя подоспела украинка Алена Федченко, имеющая профильное образование.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/yaki-kraini-dlya-podorozhey-obirali-ukrainci-v-2019-roci/
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