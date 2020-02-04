Рожденный в небе: украинка приняла роды у иностранки на борту самолета

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Невероятный случай произошел на борту самолета
рейса "Доха-Бангкок" авиалиний Катара. У девушки неожиданно начались роды, но на
помощь вовремя подоспела украинка Алена Федченко, имеющая профильное образование. О невероятной
истории родов в небе женщина написала на своей странице в Facebook.
"Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре
акушерства и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!", -
поделилась эмоциями Федченко.
По ее словам, мама родом из Таиланда, возрастом 23
года, соврала в аэропорту о своих сроках беременности, да и на вид девушка весьма
худенькая, потому никто не подозревал наличие уже большого срока беременности. Принимать
роды пришлось в комнатке стюардесс в хвосте самолета.
"В самолете шампанское лилось рекой для меня потом!",
- написала в комментариях украинка Алена Федченко.
А еще, уже после родов, стюардессы подарили украинке
пижаму, а то вся одежда в процессе сильно запачкалась.
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