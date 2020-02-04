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Рожденный в небе: украинка приняла роды у иностранки на борту самолета

Мама ребенка соврала о сроке и потому была допущена на борт самолета, к счастью, рядом оказалась украинка Алена Федченко, имеющая необходимое образование

сегодня, 14:05
Автор:

• Таисия Ерохина

Рожденный в небе: украинка приняла роды у иностранки на борту самолета

Невероятный случай произошел на борту самолета рейса "Доха-Бангкок" авиалиний Катара. У девушки неожиданно начались роды, но на помощь вовремя подоспела украинка Алена Федченко, имеющая профильное образование. О невероятной истории родов в небе женщина написала на своей странице в Facebook.

"Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!", - поделилась эмоциями Федченко.

По ее словам, мама родом из Таиланда, возрастом 23 года, соврала в аэропорту о своих сроках беременности, да и на вид девушка весьма худенькая, потому никто не подозревал наличие уже большого срока беременности. Принимать роды пришлось в комнатке стюардесс в хвосте самолета. Отметим, что прежде, чем женщина поспешила на помощь, стюардессы потребовали с украинки медицинскую лицензию – нужные документы переслали в мессенджере из Киева. У пары родился мальчик, добавим, что это уже второй ребенок мамы. 

"В самолете шампанское лилось рекой для меня потом!", - написала в комментариях украинка Алена Федченко.

А еще, уже после родов, стюардессы подарили украинке пижаму, а то вся одежда в процессе сильно запачкалась.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2449519671929126&id=100006133505418
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