Рожденный в небе: украинка приняла роды у иностранки на борту самолета

Невероятный случай произошел на борту самолета рейса "Доха-Бангкок" авиалиний Катара. У девушки неожиданно начались роды, но на помощь вовремя подоспела украинка Алена Федченко, имеющая профильное образование. О невероятной истории родов в небе женщина написала на своей странице в Facebook.



"Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерства и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту!", - поделилась эмоциями Федченко.

По ее словам, мама родом из Таиланда, возрастом 23 года, соврала в аэропорту о своих сроках беременности, да и на вид девушка весьма худенькая, потому никто не подозревал наличие уже большого срока беременности. Принимать роды пришлось в комнатке стюардесс в хвосте самолета. Отметим, что прежде, чем женщина поспешила на помощь, стюардессы потребовали с украинки медицинскую лицензию – нужные документы переслали в мессенджере из Киева. У пары родился мальчик, добавим, что это уже второй ребенок мамы.

"В самолете шампанское лилось рекой для меня потом!", - написала в комментариях украинка Алена Федченко.

А еще, уже после родов, стюардессы подарили украинке пижаму, а то вся одежда в процессе сильно запачкалась.

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