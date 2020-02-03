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Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку

сегодня, 09:48
Автор:

• Наталья Шевченко

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Девочку назвали необычным именем – Озиан. Сразу после родов в палату к Милле пришла вся ее семья: муж, режиссер Пол Андерсон и две старших дочери - 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел, пишет "УНИАН".

 На фото актриса держит новорожденную малышку на руках, а муж Йовович нежно обнимает ее и дочек. Младшие девочки радуются, что у них появилась младшая сестренка.

Как сообщало издание "Комментарии",  ранее Мила в социальных сетях призналась поклонникам, что набрала немало килограмм. Со слов актрисы, она ест все, что хочет, и уже набрала 22 килограмма.

Ранее 43-летняя  Йовович, получившая всемирную известность благодаря фильмам "Пятый элемент" и "Обитель зла", поделилась с поклонниками рождественскими фотографиями

 

 


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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/10856534-gollivudskaya-aktrisa-milla-yovovich-rodila-tretego-rebenka-foto.html
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