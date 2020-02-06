Непогода в Украине: 600 поселков без света и водители в снежном "плену"

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильного ветра и метели без света остались около 600 населенных пунктов, передает ГСЧС.

Так, согласно информации спасателей, "лидером" стала Одесская область, где на данный момент обесточены 137 населенных пунктов. В Днепропетровской без света остались жители 120 сел и поселков, в Херсонской - 87, Николаевской - 59, Кировоградской - 57, Донецкой - 34, Полтавской - 27, Івано-Франковской - 26, Запорожской - 19, Черновицкой - 19, Черкасской - 8, Винницкой - 4 и в Закарпатской - 3. Сейчас на местах порывов электросетей работают коммунальщики. К слову, во многих городах из-за непогоды не выдерживали деревья. Как передают пользователи соцсетей, десятки массивных деревьев упали в Днепре.



Тем временем на трассе М03 "Киев-Довжанский" на скользком подъеме образовалась пробка. По информации спасателей, в заложниках оказались водители фур с грузом 20-50 тонн, которые не могут проехать участок у села Приволье. Дорогу продолжают расчищать.



Напомним, самый большой снегопад сегодня будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске и Харькове, где ожидается до 3 градусов мороза. Из западных городов осадков не будет только в Ужгороде (до +2 тепла). В других регионах прогнозируют небольшой снег и до -1 мороза. Такие же отметки термометры покажут в центральных регионах, а также Киеве. А вот в Симферополе ожидается максимум этого дня – 4 градуса тепла и дождь.

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