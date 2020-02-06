Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Минобороны подвели итоги призывной кампании
НОВОСТИ Все новости

В Минобороны подвели итоги призывной кампании

Минобороны отчиталось о количестве призывников

сегодня, 12:49
Автор:

• Сергей Медведев

В Минобороны подвели итоги призывной кампании

В ходе осенней призывной кампании на военную службу отправили 15200 призывников. Об этом сообщило Министерство обороны на своей странице в Facebook.

Большинство призывников попали в Вооруженные силы Украины — туда направили 9000 человек. В Национальную гвардию отобрали 4400 призывников, еще тысяча пополнила ряды пограничной службы, 800 — спецслужбу транспорта. Также, на военную службу были призваны 700 офицеров запаса.

В Минобороны отмечают, что плановое задание призыва-2019 выполнено на 100%.


Как сообщал портал "Комментарии", нынешний призыв юношей 18 и 19 лет на срочную службу будет происходить только по письменному согласию. О нюансах новой призывной кампании рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...