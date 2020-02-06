В Минобороны подвели итоги призывной кампании

В ходе осенней призывной кампании на военную службу отправили 15200 призывников. Об этом сообщило Министерство обороны на своей странице в Facebook.

Большинство призывников попали в Вооруженные силы Украины — туда направили 9000 человек. В Национальную гвардию отобрали 4400 призывников, еще тысяча пополнила ряды пограничной службы, 800 — спецслужбу транспорта. Также, на военную службу были призваны 700 офицеров запаса.

В Минобороны отмечают, что плановое задание призыва-2019 выполнено на 100%.





Как сообщал портал "Комментарии", нынешний призыв юношей 18 и 19 лет на срочную службу будет происходить только по письменному согласию. О нюансах новой призывной кампании рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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