Погода в Украине сегодня: в каких городах усилится февральский мороз

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Февраль продолжает вступать в свои права. По информации Украинского гидрометцентра, сегодня столбики термометров покажут минусовые отметки практически во всех областях. Кроме того, в некоторых регионах продолжатся снегопады (смотри иллюстрацию).
Так, минувшей ночью температура воздуха снизилась до -10-ти,
а днем минимальная отметка будет 5 градусов мороза. Такие показатели ожидаются в
Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Днепре, Чернигове и Киеве. Здесь также прогнозируют
небольшой снегопад. Тем временем в западных областях температура опустится до
-3-х градусов: кое-где возможен снег, однако, преимущественно, ожидается
переменная облачность. На юге столбики термометров будут колебаться от 1-го тепла
до 3-х мороза. А вот на полуострове – в Симферополе – ожидается снег и до +2-х
тепла.
Напомним, вчера из-за сильного ветра и метели без света остались около 600 населенных пунктов.
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