Погода в Украине сегодня: в каких городах усилится февральский мороз

Февраль продолжает вступать в свои права. По информации Украинского гидрометцентра, сегодня столбики термометров покажут минусовые отметки практически во всех областях. Кроме того, в некоторых регионах продолжатся снегопады (смотри иллюстрацию).

Так, минувшей ночью температура воздуха снизилась до -10-ти, а днем минимальная отметка будет 5 градусов мороза. Такие показатели ожидаются в Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Днепре, Чернигове и Киеве. Здесь также прогнозируют небольшой снегопад. Тем временем в западных областях температура опустится до -3-х градусов: кое-где возможен снег, однако, преимущественно, ожидается переменная облачность. На юге столбики термометров будут колебаться от 1-го тепла до 3-х мороза. А вот на полуострове – в Симферополе – ожидается снег и до +2-х тепла.



Напомним, вчера из-за сильного ветра и метели без света остались около 600 населенных пунктов.

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