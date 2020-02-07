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Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

11-летняя Даша Лукьяненко исчезла в пгт Ивановка Одесской области в июне 2019 года

сегодня, 03:25
Автор:

• Ольга Чародий

Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался защищать его. Об этом отец убитой девочки рассказал Виктору Лобачу, главе Ивановского поселкового совета в Одесской области.

Заседание перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

"От подозреваемого отказался защитник, а новому требуется время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется?", — отметил Лобач.

 


Как сообщали "Комментарии", Подозреваемому в убийстве 11-летней  Даши Лукьяненко Николаю Тарасову назначили психиатрическую экспертизу. Согласно постановлению суда от 9 августа, Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления. В рамках судебного слушания Тарасов заявил, что не имеет никакого отношения к убийству. "Они меня били. Меня заставили взять на себя вину. У меня дома множество раз проводили обыск и ничего не нашли. По их мнению (ред. – правоохранителей), я перепрятал тело, но я этого не делал", - заявил Тарасов.

23 июня девочка вышла из дома в Суворовском районе и пропала, потом она была найдена мертвой со следами насильственной смерти.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2841363005946954&id=100002198478102
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