Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в марте

В марте будет 10 выходных дней, при этом количество будней при этом составит 21 день.

В первый весенний месяц украинцев ждет дополнительный выходной потому, что 8 марта выпадает на воскресенье, и праздник переносится и на понедельник. В Украине 9 марта будет выходным днем.

Пятница перед 8 марта не будет коротким днем, так как Международный женский день выпадает на воскресенье.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему заявил о необходимости отменить в Украине выходные в такие праздники, как 8 марта и 9 мая.

Так, по словам Вятровича, это был один из шагов, которым Украина могла реально оторваться от единого ритма с Российской Федерацией, ее культурой и бытом.

В ноябре 2018 года Владимир Зеленский прокомментировал возможную отмену праздника и отметил, что тема не очень актуальна для него.

"Для меня 8 марта близкий и приятный праздник, потому что 8 марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепетно отношусь, дочери, у меня есть доченька — хочется их поздравить", - сказал он.

Зеленский также отметил, что история этого праздника в этом контексте не так важна.

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