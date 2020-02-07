Из-за эпидемии коронавируса в Украине закончились защитные маски

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Невзирая на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок. Об этом сообщили на совещании МОЗ с руководителями областных департаментов ведомства, а также после встречи с производителями масок и их поставщиками.
Так, директор одной из сетей украинских аптек заявил, что они не в состоянии обеспечить новый спрос на маски, ведь он в последнее время вырос в 15 раз. Аптеки обратились к поставщикам, однако и у тех маски закончились. Бизнесмен объясняет дефицит тем, что большинство масок в Украину поставлял Китай, где масок также не хватает, и на устранение проблемы потребуется время. К слову, коронавирус в Китае забрал жизни уже 636 человек, а инфицированы более 31 тысячи по всему миру.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России "Первый канал" представил зрителям резонансное"разоблачение". По версии журналистов российского канала, во вспышке коронавируса в Китае виноват президент США Дональд Трамп.
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