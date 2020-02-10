Погода в Украине сегодня: в каких городах останется февральский мороз

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С сегодняшнего дня в некоторые регионы Украины возвращается плюсовая температура. Как сообщили в гидрометцентре страны, на западе воздух прогреется до 8 тепла, а вот на востоке этой ночью были существенные заморозки: до 17 мороза.
Так, по информации метеорологов, во Львове, Черновцах, Ивано–Франковске температура будет колебаться от +6 до +8 градусов. Здесь прогнозируют снег с дождем, в отличие от востока, где ожидается переменная облачность и температура ‐1…‐3. В Одессе столбики термометров покажут до +7‐ми, в Симферополе ‐ на два градуса ниже. Также +5 тепла ожидается в столице, где также возможны небольшой дождь с мокрым снегом.
Всю эту неделю температура будет держаться на одном уровне с порывами ветра до 12 метров в секунду. С четверга ветер поутихнет, и во всех областях ожидается солнечная погода.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что глобальное потепление продолжает набирать рекордные обороты. Эксперты аргентинской исследовательской станции "Эсперанса" зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель жары за всю историю наблюдений на этом континенте.
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