Главный универмаг Украины оригинально подготовился ко Дню святого Валентина

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Накануне Дня святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля., администрация центрального универмага в Киеве сменила вывеску на здании, и теперь вместо обыденного "ЦУМ" розовым оттенком светится надпись "ЦЬОМ" с сердечком. Об этом передает издание Буквы.
Фотографиями универмага с новой необычной вывеской активно делятся пользователи социальных сетей, преимущественно одобряя неординарную и романтичную идею.
Стоит отметить, что в декабря 2016 года ЦУМ торжественно открыли после масштабной реконструкции. Планировалось, что универмаг станет одним из ключевых торговых объектов Киева.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине на 14 февраля запланировано более 1,4 тысячи регистраций брака и свадеб.
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