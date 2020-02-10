Главный универмаг Украины оригинально подготовился ко Дню святого Валентина

Накануне Дня святого Валентина, который традиционно отмечают 14 февраля., администрация центрального универмага в Киеве сменила вывеску на здании, и теперь вместо обыденного "ЦУМ" розовым оттенком светится надпись "ЦЬОМ" с сердечком. Об этом передает издание Буквы.

Фотографиями универмага с новой необычной вывеской активно делятся пользователи социальных сетей, преимущественно одобряя неординарную и романтичную идею.

Стоит отметить, что в декабря 2016 года ЦУМ торжественно открыли после масштабной реконструкции. Планировалось, что универмаг станет одним из ключевых торговых объектов Киева.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине на 14 февраля запланировано более 1,4 тысячи регистраций брака и свадеб.

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