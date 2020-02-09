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На 14 февраля в Украине запланировано почти 1,5 тысячи регистраций брака

В День святого Валентина больше всего молодоженов станет в Днепропетровской области

сегодня, 12:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

На 14 февраля в Украине запланировано почти 1,5 тысячи регистраций брака

В День святого Валентина, который неофициально отмечается 14 февраля и символизирует праздник романтической любви, в Украине будет зарегистрировано 1 412  браков - именно столько на сегодня подано заявлений в государственные РАГСы. Об этом передает издание УНН, ссылаясь на данные министерства юстиции.

Известно, что в Днепропетровской области запланирована регистрация брака у 172 пар и это максимальное количество в этот день. Меньше всего новых семей появится в Закарпатской области - здесь 14 февраля важнейшее решение подпишут только 10 пар. В Киеве планируют зарегистрировать 149 пар, а в Харьковском регионе - 99.

Также в Минюсте добавили, что в этот день по Украине будет работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине свадьбы происходят чаще, чем разводы.





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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1851212-u-den-svyatogo-valentina-v-ukrayini-planuyut-odruzhitisya-ponad-1-4-tisyachi-par
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