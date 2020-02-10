Военные базы по стандартам НАТО на Донбасе: эксперты оценили инициативу Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область) будут построены военные базы по стандартам НАТО. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили эти планы.

"Стоит вопрос создания для новых соединений постоянных пунктов дислокации"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает: "Насколько я понимаю, речь идет просто о создании соответствующей инфраструктуры для бригад, которые базируются в Северодонецке (53-я механизированная) и Мариуполе (56-я мотопехотная). С начала российской агрессии против Украины у нас появилось много новых бригад. У них зачастую не было постоянного пункта дислокации. Их рассредоточивали, где могли. А потому стоит вопрос создания для новых соединений постоянных пунктов дислокации в классическом понимании – с местами проживания для личного состава, с местом для сохранения техники, для тренировок".

По мнению аналитика, озвученные планы – это не только последствия того, что были созданы новые бригады (которые нужно теперь обеспечить соответствующей инфраструктурой), но и реализация стратегии национальной безопасности и военной доктрины, суть которых – усиление присутствия ВСУ на востоке Украины.

"Ведь до 2014 года на юге и востоке нашей страны присутствие вооруженных сил сворачивалось, – подчеркивает Белесков. – С точки зрения ситуации на Донбассе (операция Объединенных сил, конфликт низкой интенсивности), размещение бригад по периметру ООС – это правильно. Если произойдет обострение, можно будет осуществить быструю переброску сил и средств. Но в случае полномасштабной войны с Россией, есть риски, что, 20-я армия РФ, которая нависает над нашими границами, может фланговым ударом выйти в тыл этим подразделениям".

"Тезисы о "базы НАТО в Украине" можно рассматривать и как давление на Москву"

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко напоминает, что с точки зрения нашей евроатлантической интеграции, закрепленной в Конституции Украины, мы и так можем приближаться к стандартам НАТО. А потому вполне логично, что любые новые объекты в структуре обороны должны быть приближенными к требованиям, выдвигаемым Северо-Атлантическим альянсом.

"Такая стандартизация дает перспективу не только устранения из украинской армии негативных советских традиций, но и больше возможностей стать понятными для западных партнеров, – отмечает эксперт. – А более высокий уровень понятности – это и более высокий уровень поддержки и ускорения реинтеграции".

С точки зрения войны в Донбассе такие заявления, как сделал наш глава Минобороны, являются раздражителями для Кремля, подчеркивает Петренко.

"Поэтому, фактически, тезисы о "базы НАТО в Украине" можно рассматривать и как давление на Москву, – говорит эксперт. – Цель такого давления - принуждение россиян пойти на уступки в мирном урегулировании проблемы на Донбассе. Вопрос в том, что одними заявлениями принудить россиян к миру будет сложно - необходимы практические шаги. Поэтому без реальных действий такие заявления могут привести к обратному результату – усилению российского давления".

Еще один разрез этого вопроса – место в нем самого министра обороны.

"В последнее время ходят слухи, что Загороднюка могут сменить во время следующей кадровой чистки Кабмина. Поэтому в его интересах - сформировать собственное мощное лобби, чтобы удержаться на должности", – считает Петренко.

И заявления о "базах по стандартам НАТО" на Востоке – это, по мнению эксперта:

а) попытка получить поддержку среди украинских военнослужащих;

б) попытка сформировать себе имидж министра - "евроатлантического интегратора", надеясь, что его интересы будет отстаивать "коллективный Запад";

в) усиление обороноспособности (даже на словах и перспективах) – это попытка получить поддержку среди населения (понятно, что власть, которая ориентируется на рейтинги, не будет увольнять министра, который имеет положительный уровень поддержки среди населения).

"Пока это скорее похоже на намеренное углубление конфликта"

Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов оценивает заявления Загороднюка касательно открытия баз по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке крайне негативно.

"Конечно, сами по себе стандарты НАТО являются лишь техническими регламентами обустройства систем безопасности, казарм и т.д., и, в общем-то, могут копироваться странами исходя из принципа эффективности, а не из принципа вовлечения в деятельность Альянса. Однако в данном случае дело обстоит иначе, – считает Семенов. – Пока президент Зеленский, Донецк, Луганск, Москва и европейские партнеры ищут взаимоприемлемые возможности урегулирования конфликта на Донбассе, министр обороны, явно поддерживаемый американскими "ястребами", продвигает фактические границы НАТО к "ЛДНР" и России".

Такие действия, по мнению эксперта, вызовут негативную реакцию Кремля и предводителей непризнанных "республик", ведь будут рассмотрены как угрозы безопасности, и намного затруднят реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий.

"В этой связи и Зеленский, и оппозиция должны потребовать от министра Загороднюка (подконтрольного, к слову, президенту) отчета о том, каким образом создание баз по стандартам НАТО на Донбассе поспособствует урегулированию конфликта. Пока это скорее похоже на намеренное углубление конфликта", – считает Семенов.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты оценили роль США в деоккупации Донбасса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!