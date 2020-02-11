Прогноз погоды в Украине: синоптики предупредили о скачке температуры

Сегодня в Украине ожидается существенное потепление. Еще вчера ночью столбики термометров показывали на востоке страны до -18 градусов, а сегодня во всех областях ожидается плюсовая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Теплее всего во вторник, 11 февраля, будет в Одессе: воздух прогреется до +9-ти, однако город, как и весь юг, накроют дожди. Осадки в виде мокрого снега ожидаются в остальных регионах. Во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске температура будет колебаться от +4-х до +6-ти градусов. Чуть прохладнее (до 5-ти тепла) будет в Тернополе, Ровном, Хмельницком, Ужгороде и Луцке. Такие же показатели ожидаются и в Киеве, который накроет дождем и мокрым снегом. На востоке страны сегодня прогнозируют +2…+4 градусов.

Порывы ветра, который поутихнет только с четверга, сегодня составят до 12 метров в секунду.

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