В оккупированных районах с помощью "паспортов" легализуют наемников из РФ – СБУ

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Служба безопасности Украины расследует факты принудительной
"паспортизации" жителей временно оккупированных районов Луганской области,
сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что оккупационная власть "ЛНР" заставляет получать "паспорт",
ведь он является условием для выплаты социальных пособий и трудоустройства в госферах.
По данным СБУ, в случае отказа от оформления "документа" может следовать дискриминация
и репрессии. Как говорится в сообщении, подобные меры не только нарушают права
человека, но и являются "средством легализации на временно оккупированной территории Луганской
области наемников, которые прибыли из РФ".
СБУ квалифицирует действия власти "ЛНР" по ст. 438 УКУ как "нарушение
законов и обычаев войны".
Ранее портал "Комментарии" писал, что прокуратура Луганской
области возбудила уголовное дело в связи с массовой "паспортизацией" граждан на оккупированной территории Луганской области.
Так, действия "властей" ОРЛО противоречат ст. 52 Женевской конвенции о
защита гражданского населения во время войны и нарушают права граждан Украины на
временно оккупированной территории. По информации Офиса генпрокурора,
"паспорт ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.
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