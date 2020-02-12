В оккупированных районах с помощью "паспортов" легализуют наемников из РФ – СБУ

Служба безопасности Украины расследует факты принудительной "паспортизации" жителей временно оккупированных районов Луганской области, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оккупационная власть "ЛНР" заставляет получать "паспорт", ведь он является условием для выплаты социальных пособий и трудоустройства в госферах. По данным СБУ, в случае отказа от оформления "документа" может следовать дискриминация и репрессии. Как говорится в сообщении, подобные меры не только нарушают права человека, но и являются "средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, которые прибыли из РФ".

СБУ квалифицирует действия власти "ЛНР" по ст. 438 УКУ как "нарушение законов и обычаев войны".

Ранее портал "Комментарии" писал, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с массовой "паспортизацией" граждан на оккупированной территории Луганской области. Так, действия "властей" ОРЛО противоречат ст. 52 Женевской конвенции о защита гражданского населения во время войны и нарушают права граждан Украины на временно оккупированной территории. По информации Офиса генпрокурора, "паспорт ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.

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