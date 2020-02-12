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В оккупированных районах с помощью "паспортов" легализуют наемников из РФ – СБУ

По данным СБУ, в так называемой "ЛНР" заставляют получать паспорта, угрожая невыплатой пособий и репрессиями

сегодня, 14:24
Автор:

• Таисия Ерохина

В оккупированных районах с помощью "паспортов" легализуют наемников из РФ – СБУ

Служба безопасности Украины расследует факты принудительной "паспортизации" жителей временно оккупированных районов Луганской области, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оккупационная власть "ЛНР" заставляет получать "паспорт", ведь он является условием для выплаты социальных пособий и трудоустройства в госферах. По данным СБУ, в случае отказа от оформления "документа" может следовать дискриминация и репрессии. Как говорится в сообщении, подобные меры не только нарушают права человека, но и являются "средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, которые прибыли из РФ".

СБУ квалифицирует действия власти "ЛНР" по ст. 438 УКУ как "нарушение законов и обычаев войны".

Ранее портал "Комментарии" писал, что прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с массовой "паспортизацией" граждан на оккупированной территории Луганской области. Так, действия "властей" ОРЛО противоречат ст. 52 Женевской конвенции о защита гражданского населения во время войны и нарушают права граждан Украины на временно оккупированной территории. По информации Офиса генпрокурора, "паспорт ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.


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Источник: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7120#.TH2o38nC.dpbs
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