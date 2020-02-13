В Украине заработал сервис электронных квитанций: подробности

С сегодняшнего дня в Украине заработал онлайн-сервис проверки квитанций. Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Дмитрий Дубилет, к платформе check.gov.ua подключены все основные государственные органы.

Речь идет о Сервисных центрах МВД (можно осуществлять операции по водительским удостоверениям или справкам о несудимости), Миграционной службе (оплата квитанций при оформлении паспортов, загранпаспортов), ЗАГСы (расчет за услуги по рождению, браку), а также проверять квитанции онлайн можно в ЦНАПах и Областных государственных администрациях. Как отметил Дубилет, украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об оплате. Теперь за услуги можно рассчитаться удобным способом онлайн, даже на месте через смартфон, а затем работнику просто предоставить номер квитанции. По словам министра, такая возможность поможет еще и сэкономить на гигантских комиссиях в "местных" банках.

В случае недоразумений с работниками госорганов из перечня выше, советуют звонить на горячую линию 1545. Сейчас к сервису Check подключили 3 банка, еще 10 – в процессе.

Ранее "Комментарии" писали, что восстановить утерянное водительское удостоверение теперь можно онлайн.

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