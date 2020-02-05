Хорошие новости для водителей: восстановить утраченное удостоверение теперь можно онлайн

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Теперь заказать замену утраченному водительском удостоверению можно не выходя из дома, а через кабинет водителя онлайн. Об этом информирует Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.
Как сообщил министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков, граждане смогут обменять водительское удостоверение и
получить его после утраты или кражи через собственный электронный кабинет водителя. Отметим, что вход в э-кабинет водителя осуществляется с
помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Получить подпись можно в
подразделениях Миграционной службы – записать на чип ID-карты или же при помощи
систем Bank-id и Mobile-id.
Напомним, недавно в Украине запустили
еще одну бесплатную онлайн-услугу для водителей. Отныне можно регистрировать
онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что теперь на ID-карту можно записать электронную подпись, а первым протестировал новинку президент
Украины Владимир Зеленский. Так, глава государства заменил паспорт-"книжечку" на
ID-карточку, зафиксировав свою КЭП.
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