Хорошие новости для водителей: восстановить утраченное удостоверение теперь можно онлайн

Теперь заказать замену утраченному водительском удостоверению можно не выходя из дома, а через кабинет водителя онлайн. Об этом информирует Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после утраты или кражи через собственный электронный кабинет водителя. Отметим, что вход в э-кабинет водителя осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Получить подпись можно в подразделениях Миграционной службы – записать на чип ID-карты или же при помощи систем Bank-id и Mobile-id.

Напомним, недавно в Украине запустили еще одну бесплатную онлайн-услугу для водителей. Отныне можно регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что теперь на ID-карту можно записать электронную подпись, а первым протестировал новинку президент Украины Владимир Зеленский. Так, глава государства заменил паспорт-"книжечку" на ID-карточку, зафиксировав свою КЭП.

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