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«Карта любви» и БДСМ-девайсы: какие секс-товары наиболее популярны в областях Украины

Некоторые секс-товары украинцы приобретают для розыгрышей, чаще всего - резиновых женщин

сегодня, 14:40
Автор:

• Елена Волкова

«Карта любви» и БДСМ-девайсы: какие секс-товары наиболее популярны в областях Украины

Сотрудники секс-пространства LoveSpace опубликовали статистику самых популярных товаров за 2019 год. Кроме того, исследователи создали так называемую "Карту любви Украины 2019", в которой выделили наиболее востребованные интим-товары в том или ином регионе.

Так, наибольшей популярностью пользовались лубриканты для разных видов секса. На втором месте оказались вибраторы, которые чаще всего заказывали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Третье же место досталось целой группе товаров: вагинам, мастурбаторам и анальным пробкам. Первые особо популярны в Ивано-Франковском регионе, а также на Днепропетровщине, Киевщине, Тернопольщине и Харьковщине. Последние — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кропивницкой областях. БДСМ-средства чаще используют на западе: на Волыни и в Виннице.

В LoveSpace отмечают, что некоторые товары приобретают для розыгрышей, и чаще всего в качестве таких презентов заказывают резиновых женщин.

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Источник: https://comments.ua/
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