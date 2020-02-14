Прогноз погоды: когда в Украине наступит весенняя погода

Сегодня в Украине будет относительно тепло и солнечно. По информации Украинского гидрометцентра, большая часть страны будет без осадков, которые возможны лишь на западе (смотри иллюстрацию).

Так, дожди и мокрый снег сегодня накроют Ужгород, Черновцы, Луцк, Ивано-Франковск и другие города, где ожидается +3…+5 градусов. Такую же погоду прогнозируют в Киеве и Чернигове, где будет сухо, но пасмурно. На градус прохладнее столбики термометров покажут в Харькове, Луганске и Донецке, где также дождей не предвидится. Солнечная и благоприятная погода ожидается в Черкассах, Кропивницком и Днепре, где воздух прогреется до 6 градусов тепла. Еще комфортнее сегодня будет на юге: в Одессе и Симферополе выглянет солнце, а температура составит до +9-ти.

С воскресенья синоптики прочат потепление: в среднем, воздух в Украине прогреется до 8-ми тепла, а со следующей недели столбики термометров подымутся еще на пару градусов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3°C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений.

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