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«Плюс» и дождь со снегом: какой будет погода в субботу

Морозы в Украине будут только по ночам

сегодня, 10:16
Автор:

• Мария Чиренко

«Плюс» и дождь со снегом: какой будет погода в субботу

В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается плюсовая температура в дневное время, а в ряде регионов прогнозируется дождь со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных областях ночью синоптики прогнозируют -1… +2 градуса, а днем будет +2… +6. Согласно прогнозу, в регионе пройдет дождь со снегом.

На Севере Украины, кроме Киева, также ночью небольшой мороз, а днем — дождь со снегом и до +5 градусов.

В центральных областях ночью ожидается до +2, а днем — +3...+7 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. 

На Востоке без осадков, ночью холодно — до -8 градусов, а днем — 0... +2 градуса.

На Юге и в Крыму также без осадков. Ночью будет около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +8 градусов.

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Источник: https://meteo.gov.ua/
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