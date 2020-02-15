«Плюс» и дождь со снегом: какой будет погода в субботу

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В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается плюсовая температура в дневное время, а в ряде регионов прогнозируется дождь со снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в западных областях ночью синоптики прогнозируют -1… +2 градуса, а днем будет +2… +6. Согласно прогнозу, в регионе пройдет дождь со снегом.
На Севере Украины, кроме Киева, также ночью небольшой мороз, а днем — дождь со снегом и до +5 градусов.
В центральных областях ночью ожидается до +2, а днем — +3...+7 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
На Востоке без осадков, ночью холодно — до -8 градусов, а днем — 0... +2 градуса.
На Юге и в Крыму также без осадков. Ночью будет около 0 градусов, а днем воздух прогреется до +8 градусов.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3°C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений.
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