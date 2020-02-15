Суд взял под стражу подозреваемых в убийстве хирурга Сотника

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Двум подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. В частности, исполнителя и его водителя арестовали за умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору. Второму подозреваемому дополнительно инкриминируется подделка документов.

"За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Мотивы совершения преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники Киевского управления полиции составили три основные версии убийства, которое произошло вчера в одном из спальных районов столицы. Так, по официальной версии правоохранителей, физическое устранение успешного пластического хирурга Андрея Сотника могло произойти по причине личных конфликтов, профессиональной деятельности или возможным финансовым обязательствам. При этом супруга застреленного Андрея Сотника Юлия, с которой они вместе переехали из Донецка в Киев и открыли здесь клинику, не может представить, кому мог помешать ее муж, учитывая его добрый и покладистый нрав.

Напомним, 2 февраля на одной из центральных улиц Киева произошло убийство. На месте инцидента отряд полиции обнаружил труп мужчины, который скончался после нескольких выстрелов в упор. Нападавший скрылся с места преступления, и для его поиска был немедленно объявлен план перехват. Убитым оказался известный пластический хирург Андрей Сотник.









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