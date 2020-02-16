Водителям в Украине будут отправлять «письма счастья»: подробности

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В
Украине вскоре водители будут получать "письма счастья" - постановления о
нарушениях правил дорожного движения, фиксируемые на видео автоматически на дорогах. Об
этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины
Артем Шевченко.
Так,
министерство заканчивает приготовления к запуску системы автоматической
фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Планируют начать со столицы, поскольку там ежедневно фиксируют тысячи случаев несоблюдения правил. К тому же, в
Киеве на трассах уже работают 20 камер, но планируется увеличить их число. Как
пояснили в МВД, формировать "письма счастья" будут в Патрульной полиции,
отправляя постановления водителям по почте.
Ранее
портал "Комментарии" информировал, что теперь заказать замену утраченному водительскому удостоверению можно не выходя из дома, а через кабинет водителя
онлайн. Отметим, что вход в э-кабинет водителя осуществляется с помощью
квалифицированной электронной подписи. Получить подпись можно в подразделениях
Миграционной службы – записать на чип ID-карты или же при помощи систем Bank-id
и Mobile-id.
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