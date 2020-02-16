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Водителям в Украине будут отправлять «письма счастья»: подробности

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что систему автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах запустят со столицы

сегодня, 17:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Водителям в Украине будут отправлять «письма счастья»: подробности

В Украине вскоре водители будут получать "письма счастья" - постановления о нарушениях правил дорожного движения, фиксируемые на видео автоматически на дорогах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Так, министерство заканчивает приготовления к запуску системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Планируют начать со столицы, поскольку там ежедневно фиксируют тысячи случаев несоблюдения правил. К тому же, в Киеве на трассах уже работают 20 камер, но планируется увеличить их число. Как пояснили в МВД, формировать "письма счастья" будут в Патрульной полиции, отправляя постановления водителям по почте.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что теперь заказать замену утраченному водительскому удостоверению можно не выходя из дома, а через кабинет водителя онлайн. Отметим, что вход в э-кабинет водителя осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи. Получить подпись можно в подразделениях Миграционной службы – записать на чип ID-карты или же при помощи систем Bank-id и Mobile-id.


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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222297339564839&set=pcb.10222297434847221&type=3&theater
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