Украина входит в топ-5 стран по производству детской порнографии: как обезопасить ребенка

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Украина входит в топ-5 крупнейших производителей детской
порнографии в мире, а также находится в десятке стран по уровню распространения
детской порнографии. Об этом говорится на странице онлайн-сервиса Министерства
цифровой трансформации Украины "Дия" в Facebook.
Так, на
странице "Дии" даны основные понятия на тему опасности детей в Интернете.
В частности речь идет о таких:
-
груминг – шантаж, запугивание и принуждение к
интимной связи;
-
кибербулинг – травля человека в социальных
сетях;
-
кибергруминг – налаживание доверительных отношений
в сети с целью сексуального насилия;
-
секстинг – обмен текстовыми и фотосообщениями интимного содержания;
- сексторшен – вымогательство интимных фото или видео с целью шантажа.
Сообщается, что подробнее о детской безопасности в сети можно узнать в образовательном сериале "Безопасность детей в Интернете". В Минцифры напомнили, что на днях в Верховной Раде Украины открыли выставку "Сексуальное насилие над детьми: онлайн-измерение", где в качестве экспонатов представлены скриншоты реальных переписок детей с преступниками, заставляющими присылать интимные кадры. Кроме того, запущена линия сообщения относительно удаления и блокировки материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми, а также образовательный портал для детей, родителей и педагогов по защите детей от сексуального насилия в Интернете stop-sexting.in.ua.
Ранее "Комментарии" сообщали о привычках, которые родители должны избегать при детях.
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