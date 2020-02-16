Украина входит в топ-5 стран по производству детской порнографии: как обезопасить ребенка

Украина входит в топ-5 крупнейших производителей детской порнографии в мире, а также находится в десятке стран по уровню распространения детской порнографии. Об этом говорится на странице онлайн-сервиса Министерства цифровой трансформации Украины "Дия" в Facebook.

Так, на странице "Дии" даны основные понятия на тему опасности детей в Интернете. В частности речь идет о таких:

- груминг – шантаж, запугивание и принуждение к интимной связи;

- кибербулинг – травля человека в социальных сетях;

- кибергруминг – налаживание доверительных отношений в сети с целью сексуального насилия;

- секстинг – обмен текстовыми и фотосообщениями интимного содержания;

- сексторшен – вымогательство интимных фото или видео с целью шантажа.

Сообщается, что подробнее о детской безопасности в сети можно узнать в образовательном сериале "Безопасность детей в Интернете". В Минцифры напомнили, что на днях в Верховной Раде Украины открыли выставку "Сексуальное насилие над детьми: онлайн-измерение", где в качестве экспонатов представлены скриншоты реальных переписок детей с преступниками, заставляющими присылать интимные кадры. Кроме того, запущена линия сообщения относительно удаления и блокировки материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми, а также образовательный портал для детей, родителей и педагогов по защите детей от сексуального насилия в Интернете stop-sexting.in.ua.

Ранее "Комментарии" сообщали о привычках, которые родители должны избегать при детях.

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