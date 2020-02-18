Февраль бьет рекорды: какую погоду ждать в Украине сегодня

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Февраль в Украине продолжает бить все рекорды, ведь вместо лютых морозов синоптики наблюдают весеннюю погоду. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодняшний день будет дождливым, однако столбики термометров поднимутся до 11-ти тепла.
Так, +8…+10 градусов в этот день обещают во Львове, Ужгороде, Одессе, Херсоне и Симферополе, а на градус выше – в Черновцах и Николаеве. До 9 градусов выше ноля и дожди прогнозируют в Луцке, Ровном, Хмельницком, а также Киеве, Кропивницком и Черкассах. А вот в восточных регионах будет солнечно: в Харькове, Донецке и Луганске воздух прогреется до 7-ми тепла.
В ближайшие
дни осадков по Украине не будет, лишь в пятницу возможен снег с дождем при "весенних" отметках в +5
градусов.
Ранее мы сообщали о том, что в Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату нам стоит привыкать.
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