В Киеве для гостей столицы введут "туристический» билет"

С 1 апреля 2020 в Киеве заплатить за проезд в общественном транспорте можно будет исключительно электронными билетами. Каждому из жителей уже пора определяться и выбрать себе свой, удобный способ. Что касается туристов — для них придумали отдельный "туристический" билет, пишет "Інформатор".

Еще ранее Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров успокаивал, что то, что система "отпугивает туристов от столицы" — неправдиво. Ничего страшного в электронной системе нет, ей пользуется почти вся Европа. Туристу, который приехал в столицу, можно будет или заплатить банковской картой. Но не только ею.

Впервые в столице введут "туристический" билет. У него будет срок действия — 24, 48 и 72 часа.

Этот вид оплаты предназначен для людей, которые в Киеве проездом и хотят посмотреть город, передвигаясь на общественном — туристов. Срок билета начинает отсчитывать с момента активации.

Цена билета составит 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Для длительного пребывания в столице — будут действовать проездные. Они придут на смену отдельным проездным на разные виды транспорта, только теперь будет один проездной — на все: в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Разниться такие проездные будут только количеством поездок: на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц.

Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен. Такой вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня.

А тем, кто проживает в столице на постоянной основе, нужно пользоваться Kyiv Smart Card или Карточкой киевлянина. В таком случае проезд будет стоить не 8 гривен, а 6,50 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", электронные военные билеты в Украине введут в первом полугодии 2020 года. Презентация проекта состоится уже в феврале, а сам билет будет представлять собой карточку со штрих-кодом, которой будет отвечать запись в электронной системе.





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