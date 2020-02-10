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В Украине введут электронный военный билет

В первом полугодии этого года в Украине запустят электронный военный билет

сегодня, 14:30
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине введут электронный военный билет

Электронные военные билеты в Украине введут в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Радио Свобода. 

По его словам, в ведомстве существует проект автоматизации процессов под кодовым названием Пласт. 

"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", - сказал Загороднюк. 

Он отметил, что презентация проекта состоится уже в феврале, а сам билет будет представлять собой карточку со штрих-кодом, которой будет отвечать запись в электронной системе. 

Также Загороднюк сообщил о планах оцифровать весь воинский учет, отметив, что для этого уже в первом квартале 2020 года будет закуплена техника в военкоматы.

Как сообщало издание "Комментарии", 6 февраля президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис  "Дія" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне".  

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-elektronni-viyskovi-kvytky/30425349.html
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