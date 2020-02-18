Девять китайцев в Житомирской области отправили на карантин

В Житомирской области строителей-китайцев, ездивших на праздники на родину, решили отправить на карантин. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря главы Житомирской облгосадминистрации Юрия Мельника.

Так, в изоляцию отправили строителей китайской компании Sinohydro Corporation Limited, которая строит объездную дорогу возле Житомира. Руководство компании решило принять такие меры безопасности после того, как девять сотрудников вернулись с новогодних праздников из Китая. Сообщается, что симптомов коронавируса у иностранцев не зафиксировали, да и на ухудшение самочувствия никто не жаловался. Но пока что работники живут в боксах на территории производственной базы неподалеку облцентра. Китайцы получают пищевые наборы, трижды в день меряют температуру тела, но состояние их здоровья контролируют дистанционно.

Также информация об изолированных на Житомирщине китайцах появилась в видеосюжете местного телеканала.





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