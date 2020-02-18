Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы, – Пристайко

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне
Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормального. Одного
из них готовятся выписать из больницы. Об этом заявил министр МИД Вадим
Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV
"Двое наших граждан, которые находились на корабле, они
лечатся в военном госпитале рядом. И
когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их
информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего,
выпишут завтра", - сказал он.
Министр пообещал сообщить о выписке из больницы члена экипажа
дополнительно, если это случится.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости