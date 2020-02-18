Украинца, что болел коронавирусом, вскоре выпишут из больницы, – Пристайко

Двое украинцев, которые находились в составе экипажа на судне Diamond Princess и заразились коронавирусом, чувствуют себя нормального. Одного из них готовятся выписать из больницы. Об этом заявил министр МИД Вадим Пристайко в эфире "Свобода слова" на ICTV

"Двое наших граждан, которые находились на корабле, они лечатся в военном госпитале рядом. И когда последний раз консулы наши связывались с врачами 13 февраля, то по их информации один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут завтра", - сказал он.

Министр пообещал сообщить о выписке из больницы члена экипажа дополнительно, если это случится.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что коронавирус COVID19, вспышка которого зарегистрирована в Китае, является наименее опасным из других коронавирусов. Отмечается, что только у 5% заболевших фиксируются критические заболевания, в частности, дыхательная или полиогранная недостаточность, септический шок. Международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) ЮНИСЕФ заявляет, что ей срочно требуется 42 млн долл. для расширения своей деятельности по борьбе с коронавирусом. "Первоочередной задачей является сокращение масштабов передачи вируса от человека к человеку, а также оказание помощи детям в тех областях, где их доступ к основным услугам был нарушен",– говорится в заявлении исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

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