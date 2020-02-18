"Девочки, приезжайте": Андрей Богдан продолжает "троллить" украинцев с тропических островов

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан вновь напомнил о себе, написав ироничный пост из длительного отпуска уже в отставке, который он проводит на Сейшельских островах. Публикация Богдана размещена на его странице в Facebook.

"Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие", - написал экс-чиновник (орфография сохранена).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что социальные сети буквально "взорвались" возмущением из-за публикации, в которой Андрей Богдан передает привет украинцам, которым тяжело из-за того, что у них нет денег и они не могут заниматься любимым делом. Это стало первым комментарием, который экс-глава Офиса президента сделал после ухода с должности.

Впрочем еще раньше многие политические эксперты заметили, что Богдан резко пропал из информационного пространства и даже давали оценку происходящему.

"Да, Андрей Богдан был довольно активен в медийном смысле. А теперь вдруг пропал. Среди коллег, действительно, пошли слухи, что глава ОП уходит, что вопрос его отставки (находится исключительно в компетенции президента) практически решенный. Но я привык оперировать логикой. А логика подсказывает, что если и будет принято решение об отставке, мы об этом узнаем в течение ближайших двух-трех недель. Может ли Андрей Богдан уйти в отставку? Может. Как и любой другой. Есть ли в этом политическая целесообразность? Трудно сказать. Если изначально Богдана ассоциировали с Коломойским, то в последнее время, как мне кажется, это уже человек Зеленского. Думаю, вскоре, ситуация с главой ОП прояснится", - отмечал политолог Руслан Бичев в беседе с журналистами нашего портала.





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