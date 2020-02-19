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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Тепло будет всю эту февральскую неделю, лишь в ночь на субботу возможен снег, а в воскресенье - дожди

сегодня, 08:15 104
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня практически по всей территории Украины будет теплая солнечная погода. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах воздух прогреется до 11 градусов тепла, однако кое-где ожидаются менее благоприятные отметки и дожди (смотри иллюстрацию).

Так, настоящая весна сегодня будет в Николаеве и Одессе, где температура будет колебаться от +9-ти до +11-ти. На градус меньше ожидается в Херсоне и Ивано-Франковске, где будет так же солнечно. В Киеве, Чернигове, Черкассах и Полтаве воздух прогреется до 8-ми тепла, в то время, как в Сумах и Харькове будет на градус прохладнее. А вот небольшой дождь сегодня ожидается в Донецке, Луганске, Запорожье и Симферополе.

Столь тепло будет всю эту февральскую неделю, лишь в ночь на субботу возможен снег, а в воскресенье -  дожди.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату нам стоит привыкать.


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Источник: https://comments.ua/
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