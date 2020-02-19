Госпогранслужба показала, как собаки помогают им в работе

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В Госпогранслужбе работает около 1200 служебных собак.
Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.
"Сегодня в Государственной пограничной службе
Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится
в сообщении.
Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.
В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 единицы оружия, 4,5 тыс. боеприпасов, 30,5 кг взрывчатки, 65,7 кг наркотиков и 1,52 млн пачек сигарет, добавили в МВД.
Как сообщало издание
"Комментарии", дляпоиска контрабанды используются в основном немецкие овчарки, лабрадоры и
спаниели, которых покупают в специальных питомниках. Возраст новых собак
колеблется от 8 до 18 месяцев. Интересно, что порода никак не влияет на
специализацию пса. Тут скорее имеет значение игривость зверя и
предрасположенность к поиску одного конкретного запаха.
Главное, чтобы у хвостатого таможенника была любимая игрушка. Мечта получить ее, любимую, и поиграть, будет заставлять четырехлапого искать контрабанду. Причем один пес может быть надрессирован только на один запах: кто-то ищет табак, кто-то – наркотики, а кто-то – оружие.
Средний "стаж" работы животного составляет 8-10 лет. А вот что происходит с собаками после "выхода на пенсию", "Комментариям" узнать не удалось. Если пес пришел на службу вместе с хозяином и работал по контракту, то после расторжения договора собака доживает свой век дома с хозяином.
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