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Госпогранслужба показала, как собаки помогают им в работе

Пограничники рассказали о том, что в стране 45% задержаний на границе происходит благодаря служебным собакам

сегодня, 07:26 156
Автор:

• Наталья Шевченко

Госпогранслужба показала, как собаки помогают им в работе

В Госпогранслужбе работает около 1200 служебных собак. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.

В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 единицы оружия, 4,5 тыс. боеприпасов, 30,5 кг взрывчатки, 65,7 кг наркотиков и 1,52 млн пачек сигарет, добавили в МВД.

Как сообщало издание "Комментарии", дляпоиска контрабанды используются в основном немецкие овчарки, лабрадоры и спаниели, которых покупают в специальных питомниках. Возраст новых собак колеблется от 8 до 18 месяцев. Интересно, что порода никак не влияет на специализацию пса. Тут скорее имеет значение игривость зверя и предрасположенность к поиску одного конкретного запаха.

Главное, чтобы у хвостатого таможенника была любимая игрушка. Мечта получить ее, любимую, и поиграть, будет заставлять четырехлапого искать контрабанду. Причем один пес может быть надрессирован только на один запах: кто-то ищет табак, кто-то – наркотики, а кто-то – оружие.

Средний "стаж" работы животного составляет 8-10 лет. А вот что происходит с собаками после "выхода на пенсию", "Комментариям" узнать не удалось. Если пес пришел на службу вместе с хозяином и работал по контракту, то после расторжения договора собака доживает свой век дома с хозяином.


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Источник: https://comments.ua/
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