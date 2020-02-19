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Дей-офф: сколько дополнительных дней украинцы будут отдыхать весной

Украинцев в связи с праздниками ждет четыре дополнительных отгула этой весной

сегодня, 12:45 63
Автор:

• Елена Волкова

Дей-офф: сколько дополнительных дней украинцы будут отдыхать весной

Украинцев ожидает дополнительный отдых, связанный с чередой грядущих праздников этой весной. Об этом пишет "Юрлига".

Так, в связи с тем, что Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, отдыхать украинцы будут три дня кряду: в выходные, 7 и 8 марта, и понедельник. Что же касается Пасхи, которую мы будем праздновать 19 апреля, здесь также ожидается дополнительный выходной: в понедельник, 20-го числа.

В связи  с Днем труда выходные в мае продлятся с 1 по 3 число. Еще один дей-офф ожидает нас в понедельник 11 мая: так как День победы приходится на субботу, украинцев вновь ожидает три выходных дня кряду.

Ранее "Комментарии" писали о том, что бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему заявил о необходимости отменить в Украине выходные в такие праздники, как 8 марта и 9 мая.



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Источник: https://comments.ua/
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