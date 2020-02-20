Стало известно, куда могут отвезти эвакуированных из Уханя украинцев

Самолет с эвакуированными из Китая людьми кружит над Харьковом, который затянуло туманом, эвакуированных планируют отвезти в санаторий УМВД в Новых Санжарах в Полтавскую область. Об этом рассказал Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, Харьков является транзитом и Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.

Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут – сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 людях, вместе с сопровождением.

Сейчас в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Ухань людей. Местные жители митингуют еще с вечера среды.

Как сообщало издание "Комментарии", в Борисполе сегодня в 7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.



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