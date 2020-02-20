Стало известно, куда могут отвезти эвакуированных из Уханя украинцев

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Самолет с эвакуированными из Китая людьми кружит над
Харьковом, который затянуло туманом, эвакуированных планируют отвезти в
санаторий УМВД в Новых Санжарах в Полтавскую область. Об этом рассказал Глава
Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер, сообщает "Радио Свобода".
По его словам, Харьков является транзитом и Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.
Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут – сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 людях, вместе с сопровождением.
Сейчас в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Ухань людей. Местные жители митингуют еще с вечера среды.
Как сообщало издание "Комментарии", в Борисполе сегодня в 7:35 должен был приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя украинцами, однако время прилета было перенесено на 8:38. В данный же момент, исходя из информации онлайн-радара самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.
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