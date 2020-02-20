Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Коронавирус в Украине: Минздрав предупреждает о распространении фейка
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине: Минздрав предупреждает о распространении фейка

В сети и некоторых медиа распространяется информация о якобы 5 случаях коронавируса в Украине, которая на самом деле является фейком

сегодня, 13:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус в Украине: Минздрав предупреждает о распространении фейка

В Министерстве здравоохранения Украины призвали население не воспринимать фейковое сообщения о якобы зафиксированных и подтвержденных 5 случаях коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится на сайте министерства.

Так, в сети и в некоторых медиа можно увидеть "страшилку", что в Украине уже заразились "уханьской" инфекцией 5 человек в Киеве, Львове и Харькове. А диагноз уже якобы подтвердили врачи. Более того, сообщения призывает рассказать об угрозе родственникам и близким.

"Подобные провокации не только поляризуют общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны", - считают в Минздраве.

Отмечается, что некоторые учреждения получили на электронную почту письмо с фейком о COVID-19 якобы с министерского ящика. В письме также был прикреплен какой-то документ. В Минздраве призвали не открывать данные архивы в подобных сообщения, поскольку там могут быть вирусы. Информацию об эпидемии предлагают искать на сайте министерства или официальных страницах в соцсетях.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно состояние здоровья эвакуированных из Уханя.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-nemae-pidtverdzhenih-vipadkiv-koronavirusu-covid-19-%e2%80%93-antifejk-moz
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...