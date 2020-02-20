Коронавирус в Украине: Минздрав предупреждает о распространении фейка

В Министерстве здравоохранения Украины призвали население не воспринимать фейковое сообщения о якобы зафиксированных и подтвержденных 5 случаях коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится на сайте министерства.

Так, в сети и в некоторых медиа можно увидеть "страшилку", что в Украине уже заразились "уханьской" инфекцией 5 человек в Киеве, Львове и Харькове. А диагноз уже якобы подтвердили врачи. Более того, сообщения призывает рассказать об угрозе родственникам и близким.

"Подобные провокации не только поляризуют общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны", - считают в Минздраве.

Отмечается, что некоторые учреждения получили на электронную почту письмо с фейком о COVID-19 якобы с министерского ящика. В письме также был прикреплен какой-то документ. В Минздраве призвали не открывать данные архивы в подобных сообщения, поскольку там могут быть вирусы. Информацию об эпидемии предлагают искать на сайте министерства или официальных страницах в соцсетях.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно состояние здоровья эвакуированных из Уханя.

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