Коронавирус в Украине: Минздрав предупреждает о распространении фейка

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В Министерстве здравоохранения Украины призвали
население не воспринимать фейковое сообщения о якобы зафиксированных и
подтвержденных 5 случаях коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится на
сайте министерства.
Так, в сети и в некоторых медиа можно увидеть "страшилку",
что в Украине уже заразились "уханьской" инфекцией 5 человек в Киеве, Львове и
Харькове. А диагноз уже якобы подтвердили врачи. Более того, сообщения
призывает рассказать об угрозе родственникам и близким.
"Подобные провокации не только поляризуют
общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны", - считают в Минздраве.
Отмечается, что некоторые учреждения получили на
электронную почту письмо с фейком о COVID-19 якобы с министерского ящика. В
письме также был прикреплен какой-то документ. В Минздраве призвали не открывать
данные архивы в подобных сообщения, поскольку там могут быть вирусы. Информацию
об эпидемии предлагают искать на сайте министерства или официальных страницах в соцсетях.
Ранее "Комментарии" писали, что стало известно состояние здоровья эвакуированных из Уханя.
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