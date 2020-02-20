Видеофакт: эвакуированные из Уханя украинцы направляются из Харькова в Полтавскую область

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Эвакуированные сегодня украинцы из китайского эпицентра коронавирусной инфекции города Уханя уже отправляются в Полтаву. Об этом сообщает корреспондент "Комментариев" из международного аэропорта "Харьков".
Сегодня,
20 февраля, около 12 часов дня самолет с эвакуированными из Китая украинцами
приземлился в аэропорту "Харьков".
Эту информацию официально подтвердили в аэропорту "Харьков". По сведениям пресс-службы аэропорта самолет авиакомпании SkyUp Airlines, выполнявший специальный рейс для возвращения граждан Украины из Уханя (провинция Хубэй, Китай), прибыл в Международный аэропорт "Харьков" в 11:49. На борту воздушного судна находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
Добавим, что все эвакуированные не имеют никаких
симптомов болезни и здоровы.
Всех прибывших специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной
полиции доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины
"Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди будут на карантине в
течение 14 дней.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.
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