Видеофакт: эвакуированные из Уханя украинцы направляются из Харькова в Полтавскую область

Эвакуированные сегодня украинцы из китайского эпицентра коронавирусной инфекции города Уханя уже отправляются в Полтаву. Об этом сообщает корреспондент "Комментариев" из международного аэропорта "Харьков".

Сегодня, 20 февраля, около 12 часов дня самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту "Харьков".

Эту информацию официально подтвердили в аэропорту "Харьков". По сведениям пресс-службы аэропорта самолет авиакомпании SkyUp Airlines, выполнявший специальный рейс для возвращения граждан Украины из Уханя (провинция Хубэй, Китай), прибыл в Международный аэропорт "Харьков" в 11:49. На борту воздушного судна находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Добавим, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.

Всех прибывших специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди будут на карантине в течение 14 дней.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.

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