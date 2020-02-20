Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события «Люди, вы шо творите?»: Комаровский эмоционально высказался о «гостеприимстве» украинцев
НОВОСТИ Все новости

«Люди, вы шо творите?»: Комаровский эмоционально высказался о «гостеприимстве» украинцев

Доктор Комаровский не остался в стороне сегодняшних событий и высказался о реакции украинцев на эвакуацию людей из Уханя

сегодня, 14:41 982
Автор:

• Таисия Ерохина

«Люди, вы шо творите?»: Комаровский эмоционально высказался о «гостеприимстве» украинцев

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей реакцией на сегодняшние события Комаровский поделился на своих ресурсах в Facebook и Youtube.

Так, он заявил, что, похоже, здравые и интеллектуально развитые люди в Украине закончились.

"Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет).
Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.
Ремни безопасности – для слабаков.
Суррогатный алкоголь – наше все", - эмоционально написал Комаровский.

Он напомнил, что в Украину приехали здоровые люди, поэтому возмущен поведением соотечественников.

"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач. – Как вам не стыдно, что вы творите!".

Комаровский считает, что такая паника не достойна цивилизации, а о морали и вере население попросту забыло. Людей он попросил оставить в покое ситуацию и подумать о том, как правильно профилактировать респираторные заболевания. Заявления типа "мы все умрем, потому что с нами рядом эти люди", по мнению Комаровского, могут делать только люди "без мозгов".


Ранее "Комментарии" писали, что эвакуированные сегодня украинцы из китайского эпицентра коронавирусной инфекции, города Уханя, уже отправляются в Полтаву. Видео заснял наш корреспондент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/uakomar
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...