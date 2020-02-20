«Люди, вы шо творите?»: Комаровский эмоционально высказался о «гостеприимстве» украинцев

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей реакцией на сегодняшние события Комаровский поделился на своих ресурсах в Facebook и Youtube.

Так, он заявил, что, похоже, здравые и интеллектуально развитые люди в Украине закончились.

"Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет).

Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.

Ремни безопасности – для слабаков.

Суррогатный алкоголь – наше все", - эмоционально написал Комаровский.

Он напомнил, что в Украину приехали здоровые люди, поэтому возмущен поведением соотечественников.

"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач. – Как вам не стыдно, что вы творите!".

Комаровский считает, что такая паника не достойна цивилизации, а о морали и вере население попросту забыло. Людей он попросил оставить в покое ситуацию и подумать о том, как правильно профилактировать респираторные заболевания. Заявления типа "мы все умрем, потому что с нами рядом эти люди", по мнению Комаровского, могут делать только люди "без мозгов".





Ранее "Комментарии" писали, что эвакуированные сегодня украинцы из китайского эпицентра коронавирусной инфекции, города Уханя, уже отправляются в Полтаву. Видео заснял наш корреспондент.

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