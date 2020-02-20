«Люди, вы шо творите?»: Комаровский эмоционально высказался о «гостеприимстве» украинцев

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Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и
известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей
реакцией на сегодняшние события Комаровский поделился на своих ресурсах в Facebook и Youtube.
Так, он
заявил, что, похоже, здравые и интеллектуально развитые люди в Украине
закончились.
"Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся
(даже зная, что сыворотки нет).
Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся.
Ремни безопасности – для слабаков.
Суррогатный алкоголь – наше все", - эмоционально написал Комаровский.
Он
напомнил, что в Украину приехали здоровые люди, поэтому возмущен поведением
соотечественников.
"Коронавирус
не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком!
Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач. – Как вам не стыдно, что вы творите!".
Комаровский считает, что такая паника не достойна цивилизации, а о морали и вере население попросту забыло. Людей он попросил оставить в покое ситуацию и подумать о том, как правильно профилактировать респираторные заболевания. Заявления типа "мы все умрем, потому что с нами рядом эти люди", по мнению Комаровского, могут делать только люди "без мозгов".
Ранее
"Комментарии" писали, что эвакуированные сегодня украинцы из китайского эпицентра коронавирусной
инфекции, города Уханя, уже отправляются в Полтаву. Видео заснял наш
корреспондент.
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