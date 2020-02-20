В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства, - Гончарук

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук неотложно вылетел в Новые Санжары
Полтавской области, где расположен медицинский
центр Национальной гвардии, который обеспечивает карантинные мероприятия для
граждан, которые вернулись сегодня рейсом из Китая. Об этом в своем Telegram-канале написал глава
украинского правительства.
Кроме того, Алексей Гончарук отметил, что в Новых Санжарах будет работать
оперативный штаб правительства.
Ранее "Комментарии" писали о том, что главной темой дня 20 февраля в
Украине стала эвакуация
48 украинцев, которым удалось покинуть китайский город Ухань, в котором
зафиксирована вспышка смертельноопасного коронавируса, и вернуться на родину.
Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась
информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в
Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация
оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших
отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После
события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители
поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в
свою очередь, пригнали бронетехнику.
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