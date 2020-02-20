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В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства, - Гончарук

В Новых Санжарах, куда отправили эвакуированных их Китая украинцев, будет работать правительственный штаб

сегодня, 19:16
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук неотложно вылетел в Новые Санжары Полтавской области, где расположен медицинский центр Национальной гвардии, который обеспечивает карантинные мероприятия для граждан, которые вернулись сегодня рейсом из Китая. Об этом в своем Telegram-канале написал глава украинского правительства.

Кроме того, Алексей Гончарук отметил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

Ранее "Комментарии" писали о том, что главной темой дня 20 февраля в Украине стала эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть китайский город Ухань, в котором зафиксирована вспышка смертельноопасного коронавируса, и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.


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