Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Пост "Студии Квартал 95", посвященный Евромайдану, разгневал сеть
НОВОСТИ Все новости

Пост "Студии Квартал 95", посвященный Евромайдану, разгневал сеть

Пользователи сети вспомнили «кварталовцам» старые шутки про Евромайдан

сегодня, 20:02
Автор:

• Мария Чиренко

Пост "Студии Квартал 95", посвященный Евромайдану, разгневал сеть

Евромайдан, Євромайдна, квартал 95, интернет, інтернет, комментаторы, коментатори, шутки, жарти, погибшие, загиблі

Пост в Facebook-аккаунте "Студии Квартал 95", посвященный 6-й годовщине трагедии на Евромайдане, вызвал масштабную критику пользователей.

На странице размещено фото мемориала Небесной сотни. В качестве подписи было выбрано четверостишие на украинском языке.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,

І мужні навколо лиця - країна сильних людей!

Я пам'ятаю, хто за країну загинув,

Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."

Упоминание в стихе о шевронах вызвало гнев комментаторов, ведь на Евромайдане с шевронами были только силовики. Подписчики называли "кварталовцев" предателями, а также вспомнили шутку про эбонитовые палочки.

picture

Напомним, в одном из номеров "Квартала" актер Евгений Кошевой обращается к коллеге, который изображает Виктора Януковича, и спрашивает: "А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а "беркутовцам" раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?".

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее 20 февраля президент Владимир Зеленский, которые во время Евромайдана был художественным руководителем и фронт-меном "Квартала", возложил цветы к мемориалу Небесной сотни и встретился с близкими погибших героев


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...