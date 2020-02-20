Пост "Студии Квартал 95", посвященный Евромайдану, разгневал сеть

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Евромайдан, Євромайдна, квартал 95, интернет, інтернет, комментаторы, коментатори, шутки, жарти, погибшие, загиблі
Пост в Facebook-аккаунте "Студии Квартал 95", посвященный 6-й годовщине трагедии на Евромайдане, вызвал масштабную критику пользователей.
На странице размещено фото мемориала Небесной сотни. В качестве подписи было выбрано четверостишие на украинском языке.
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей."
Упоминание в стихе о шевронах вызвало гнев комментаторов, ведь на Евромайдане с шевронами были только силовики. Подписчики называли "кварталовцев" предателями, а также вспомнили шутку про эбонитовые палочки.
Напомним, в одном из номеров "Квартала" актер Евгений Кошевой обращается к коллеге, который изображает Виктора Януковича, и спрашивает: "А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а "беркутовцам" раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?".
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее 20 февраля президент Владимир Зеленский, которые во время Евромайдана был художественным руководителем и фронт-меном "Квартала", возложил цветы к мемориалу Небесной сотни и встретился с близкими погибших героев.
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