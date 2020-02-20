Полиция начала два уголовные производства из-за беспорядков в Новых Санжарах

Национальная полиция Украины начала два уголовные производства по факту беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.



Отмечается, что полиция прекратила столкновения между агрессивно настроенными людьми, которые после прибытия украинских автобусов начали закидать их камнями. Еще один человек попытался наехать на правоохранителей на своем автомобиле.

На данный момент за медицинской помощью обратились 9 пострадавших полицейских и один активист.

Ранее "Комментарии" писали о том, что главной темой дня 20 февраля в Украине стала эвакуация 48 украинцев, которым удалось покинуть китайский город Ухань, в котором зафиксирована вспышка смертельноопасного коронавируса, и вернуться на родину. Впрочем, прием некоторых земляков радушным не назовешь. Когда появилась информация о том, что "уханьцев" поселят на карантин на базе отдыха в Харьковской области, волна паники прокатилась по этому региону. Информация оказалась ложной: последовал ответ Минобороны о том, что всех прибывших отправят в изоляцию в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области. После события больше напоминают боевик, нежели гуманную реакцию общества: жители поселка устроили массовый протест, жгли шины и угрожали военным, которые, в свою очередь, пригнали бронетехнику.

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