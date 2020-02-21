«Не выходить на улицу и не общаться со СМИ»: правила проживания эвакуированных в Санжарах

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Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары,
запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на
территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации
опубликовал в Instagram один из эвакуированных.
Так, всех украинцев разместили по одиночным номерам, выходить из которого надо только в маске. Советуют не общаться с другими эвакуированными, а
скопление людей на время обсервации запрещается. Категорически запрещено
выходить на улицу. Кроме того, общаться с медиа эвакуированным нельзя.
"Контакт и общение с представителями средств массовой
информации запрещен, вся информация прессе по организации и течении обсервации будет предоставляться определенными компетентными лицами. В случае
обращение СМИ любыми средствами связи переадресуйте их на администрацию
заведения, в котором проходит обсервация", - говорится в памятке.
Прием пищи осуществляются индивидуально, по комнатам, а мусор
раз в 2 дня забирают в специальное помещение. Кроме того, запрещено
разблокировать вентиляционные решетки в ванных комнатах.
Добавим, что на 3 этаже медцентра всегда находятся врачи, к которым могут обратиться поселенцы по телефону.
Ранее "Комментарии" писали, что митингующие разбили окна в
автобусе с эвакуированными из Уханя.
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