«Не выходить на улицу и не общаться со СМИ»: правила проживания эвакуированных в Санжарах

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Так, всех украинцев разместили по одиночным номерам, выходить из которого надо только в маске. Советуют не общаться с другими эвакуированными, а скопление людей на время обсервации запрещается. Категорически запрещено выходить на улицу. Кроме того, общаться с медиа эвакуированным нельзя.

"Контакт и общение с представителями средств массовой информации запрещен, вся информация прессе по организации и течении обсервации будет предоставляться определенными компетентными лицами. В случае обращение СМИ любыми средствами связи переадресуйте их на администрацию заведения, в котором проходит обсервация", - говорится в памятке.

Прием пищи осуществляются индивидуально, по комнатам, а мусор раз в 2 дня забирают в специальное помещение. Кроме того, запрещено разблокировать вентиляционные решетки в ванных комнатах.

Добавим, что на 3 этаже медцентра всегда находятся врачи, к которым могут обратиться поселенцы по телефону.

Ранее "Комментарии" писали, что митингующие разбили окна в автобусе с эвакуированными из Уханя.

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