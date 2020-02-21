Недоверие и деградация: эксперты назвали причину «антивирусного» бунта на Полтавщине

"Встреча", которую организовали украинцы согражданам, эвакуированным из Китая (там, напомним, вспыхнула эпидемия коронавируса), показала кризис морали и гуманности в нашем обществе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могло послужить причиной этого, и есть ли "противоядие".



Деградация и ксенофобия

Социолог Павел Кутуев напоминает, что еще Андропов в 1983 году, когда стал генсеком ЦК КПСС, издал статью, где была фраза "мы не знаем нашего общества". То есть, многолетний всесильный глава КГБ признавался, что советские органы не знают людей, которые, вроде бы, находятся под их пристальным вниманием… Вердикт был верным – прошло всего 8 лет, и СССР не стало.



"Украинские власти не просто не знают своего общества. Они и не пытаются его узнать, – подчеркивает эксперт. – Говоря о том, как встречали эвакуированных из Китая сограждан, нужно признать, что в Украине мы имеем объективные тренды. Происходит аномия – разрушение социальных норм, разрушение нормативной структуры общества, общепринятых правил поведения и общежития".



Наш политический класс долгое время эксплуатировал все конфликты, трещины, которые есть в обществе. А если вы в трещину будете загонять долото, то трещина превратиться в разрыв и раскол. Что мы и имеем, поясняет социолог.



"Видим также полнейший упадок образования, превращение образования в профанацию. И это вместо культивирования просвещения как воспитания гражданственности, интеллектуальности, – продолжает Кутуев. – Одним из маркеров упадка общего уровня просвещенности является массовый отказ от прививания, после чего произошла вспышка заболевания корью".



В обществе, подчеркивает эксперт, достаточно высокий уровень ксенофобии. И речь не только об отношении к представителям других этнических групп. Нелюбовь к кому-то постороннему переключается на любого, кто воспринимается как "другой", "чужой". И подобным "чужим" можем стать кто угодно – даже тот, кто недавно был "своим".



"Все эти социальные факторы происходили на фоне многолетней недееспособности государственной власти, ее незаинтересованности жизнью граждан страны, – отмечает Кутуев. – Мы видели репортажи из Новых Санжар. Там была информация о блокировании дорог. Но я не увидел там дорог как таковых. Некие черноземные полосы, которые выдаются за дороги. Люди живут без дорог, сокращается доступ к медицинским услугам, к образованию (которое к тому же деградировало)".



И когда люди видят разброд и шатание со стороны властей (самолет летит то туда, то сюда), смотрят на закрытую школу или больницу, на "дороги", у них закрадывается сомнение по поводу эффективности властей, подчеркивает социолог.



"Они думают: почему заботятся о "чужих", а не о нас? Получается, мы никому не нужны? Мы не медийны – и потому неинтересны? Соответственно, испуганные люди, находящиеся в фрустрации, начинают конструировать образ враждебного "чужого". И это на фоне разрушения общественных связей, когда многие считают, что полагаться можно только на себя и своих родных", – отмечает эксперт.



"В результате – атомизация общества, разрушение солидарных связей и жизнь согласно принципу "человек человеку волк", - резюмирует Кутуев.



Спецоперация или глупость власти

Ситуация со "встречей" эвакуированных из Китая украинцев, действительно, оголила много болевых точек в нашем обществе. И они в условиях ведения против нас гибридной войны со стороны РФ могут быть использованы противником, считает эксперт в сфере коммуникаций, кандидат философских наук Людмила Долгоновская.



"Во-первых, дестабилизировать ситуацию, побудить людей выйти на протесты и столкнуть с правоохранителями, оказалось несложно. Популизм, отсутствие доверия населения к заявлениям чиновников, политические технологии, в основе которых воздействие на эмоции, создали социальное напряжение, – поясняет эксперт. – Во-вторых, информационную повестку дня удалось сменить довольно легко: в годовщину расстрелов Небесной Сотни украинцы обсуждали Новые Санжары. Какую картинку получил мир и российские пропагандистские каналы? "Бесчеловечные" украинцы снова жгут шины и противостоят правоохранителям. Сложно сказать, была ли это спецоперация или обычная глупость, но это путь к обесцениванию определяющих национальное сознание событий".



По мнению Долгоновской, есть серьезны вопросы именно к представителям власти, потому что на них по определению лежит главная ответственность. Можно ли было выбрать другой день для эвакуации? Можно ли было провести нормальную подготовительную и разъяснительную работу с обществом в целом и людьми из конкретного населенного пункта в частности?



"Касательно действий жителей Новых Санжар и людей, перекрывающих дороги в других населенных пунктах, я воздержусь от громких обвинений, уже неоднократно прозвучавших в их адрес, – отмечает эксперт. – Человек – очень сложное биосоциальное существо, поведенческие реакции которого могут быть совершенно разными. Над консолидацией и гуманизацией общества нужно работать. Для этого на своих местах должны быть родитель, учитель, мыслитель, артист, писатель, священник, политик, чиновник и так далее... Мы просто обязаны научить себя чувствовать боль другого человека. Как это чувствуют депутаты Станично-Луганского районного совета, предложившие принять эвакуированных их Китая сограждан у себя. Люди, которые уже шесть лет находятся на линии огня, знают настоящую цену жизни".



Как "русская весна" на Донбассе

Ситуация, возникшая в связи с нежеланием заметной части жителей разных регионов допустить размещение эвакуированных из Уханя граждан, наглядно продемонстрировала целый ряд системных проблем, существующих в обществе и в отношении граждан к действиям власти, уверен руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.



"Медиа шокировали аудиторию отвратительными сценами забрасывания камнями автобусов с эвакуированными, а социальные сети вспыхнули возмущением и резкими высказываниями, порой на грани разжигания ненависти – как по отношению к эвакуированным, так и по отношению к активным участникам блокировки трасс и медицинских учреждений. Скандал еще долго будет осмысляться в обществе, но уже сейчас можно высказать несколько тезисов, возможно, полезных для дальнейшей дискуссии", – отмечает правозащитник.



Во-первых, многие наблюдатели обращают внимание на совершенно неудовлетворительную коммуникацию органов государственной власти, включая ведомства, отвечающие за здравоохранение, с населением.



"Эвакуация готовилась не один день, но граждане Украины не знали ни о том, когда она будет осуществлена, ни о том, где, и, главное, в каких условиях будут размещены вывезенные из пораженного эпидемией региона Китая граждане, – поясняет Лихачев. – Элемент неожиданности, напряженного ожидания на фоне разворачивающейся истерики сыграл серьезную дестабилизирующую роль. Я не готов судить о том, насколько медицинская инфраструктура была подготовлена к приему эвакуированных – судя по поведению персонала некоторых учреждений, надлежащая работа не была проведена даже с ними. И уж точно представляется очевидным, что не было эффективно осуществлено в целом разъяснение о характере инфекции, на каком этапе возможно заражение, как вообще она распространяется и что представляет угрозу для граждан, а что нет. Как можно судить по зафиксированным журналистами высказываниям принимавших участие в блокаде трасс, они даже не были осведомлены о том, что ни у кого из эвакуированных не было выявлено никаких симптомов заболевания. В итоге то, что могло стать значительным успехом украинской власти, которая не только не бросает своих граждан, но и готова помогать чужим (среди эвакуированных был, например, гражданин Израиля), негативно ударило по имиджу государства".



Во-вторых, по предварительным итогам ситуации можно констатировать высокий уровень недоверия граждан к власти.



"Государство как система, безусловно, провалило коммуникацию с обществом, – уверен эксперт. – Но справедливости ради следует признать, что украинцы в целом не верят чиновникам во всем, что может коснуться безопасности, жизни и здоровья их самих и их близких. В этих условиях значительно сильнее влияние совсем других каналов коммуникации – таких, как слухи и социальные сети. Впрочем, и некоторые СМИ повели себя не лучшим образом, способствуя распространению паники. Отдающая истерикой мобилизация граждан объясняется, среди прочего, убежденностью в том, что государство не может их защитить от угрозы, более того, люди полагают, что государство само легко может подвергнуть их опасности, и может только цинично и лицемерно врать об ее отсутствии".



В-третьих (и это представляется, как правозащитнику, особенно интересным), в связи с символическим совпадением дат скандала с годовщиной расстрелов на Майдане и начала российской агрессии, многие наблюдатели – кто с негодованием, кто с мрачным удовлетворением – отмечали схожесть поведения напуганных до истерики граждан Западной и Центральной Украины с поведением агрессивных пророссийских "активистов" периода "русской весны".



"Фотографии автобуса с разбитыми окнами наглядно отсылали к аналогичному визуальному ряду с донецкой площади после нападения на проукраинский митинг. Да, в отличие от ситуации на Донбассе, правоохранительные органы более-менее эффективно выполняли свою функцию – но, к сожалению, практически нет сомнений, что если бы полиция была пассивна, то агрессивный настрой толпы мог привести и к насилию, – подчеркивает Лихачев. – Ситуация с паникой вокруг коронавируса отлично иллюстрирует сам механизм, при котором панический страх провоцирует неадекватную паническую агрессию".



Вся же ситуация с приемом эвакуированных из Уханя показала, по мнению правозащитника, что поведенческие механизмы и особенности массовой психологии у украинцев одни и те же, что в Донецкой области, что в Полтавской, что во Львовской.



"С точки зрения разработки стратегий коммуникации и массовой культурной политики этот урок представляется мне наиболее важным. И критически важно, чтобы из ситуации были сделаны надлежащие выводы", – резюмирует Лихачев.

Напомним, по прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом и столкновениями с полицией. В результате, эвакуированных из Китая украинцев все же удалось поместить на карантин.

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