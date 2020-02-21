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“Как поменять национальность?”: эвакуированные украинцы поделись впечатлениями от “теплого приема”

Украинцы были шокированы тем, как их встретили на родине и начинают думать о том, как поменять национальность

сегодня, 08:59 1192
Автор:

• Наталья Шевченко

“Как поменять национальность?”: эвакуированные украинцы поделись впечатлениями от “теплого приема”

Эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о  “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.

На такую реакцию с приемом украинцев из Уханя никто не рассчитывал, и поведение граждан стало очередным маркером на человечность и “патриотизм” по отношению к своим соотечественникам. После произошедшего  вчерашнюю ситуацию пользователи социальных сетей высмеяли в фотожабах

По прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.

Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.


"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.


Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню обеспечения мер безопасности и противостоянию местных жителей в отношении собственных  сограждан.



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Источник: https://comments.ua
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