“Как поменять национальность?”: эвакуированные украинцы поделись впечатлениями от “теплого приема”

Эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.

На такую реакцию с приемом украинцев из Уханя никто не рассчитывал, и поведение граждан стало очередным маркером на человечность и “патриотизм” по отношению к своим соотечественникам. После произошедшего вчерашнюю ситуацию пользователи социальных сетей высмеяли в фотожабах

По прилету из Уханя эвакуированных сограждан решили поместить на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Однако эта новость обернулась настоящим бунтом. Не успел самолет с "уханьцами" приземлиться в Харькове, в Полтавской области уже начался протест против эвакуации людей в Новые Санжары.

Так, полиция совместно с Нацгвардией с помощью тяжелой военной техники под крики протестующей толпы пыталась убрать автомобили жителей с проезжай части.





"Что вы делаете? Почему вы их к себе домой не везете?! У нас лагеря, дети на лето приезжают, куда везете?", - кричали митингующие, которые не собирались отступать.





Спустя несколько часов потасовок акция протеста все еще была в разгаре. В Сети появилось видео противостояния военных и жителей Новых Санжар, которые требуют нацгвардейцев не выполнять приказ и уйти из поселка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню обеспечения мер безопасности и противостоянию местных жителей в отношении собственных сограждан.





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