Соцсети отреагировали фотожабами на отправку украинцев в Новые санжары

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Пользователи интернета бурно отреагировали на протесты в Новых Санжаров Полтавской области. Своим мнением на этот счет они выражили в фотожабах.
Вторые задались вопросом, кому именно выгодно выставлять украинцев на весь мир в таком свете, который является скорее риторическим.
Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.
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