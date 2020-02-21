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Соцсети отреагировали фотожабами на отправку украинцев в Новые санжары

Ситуация с расселением эвакуированных граждан Украины стала поводом для шуток

сегодня, 07:27 730
Автор:

• Наталья Шевченко

Соцсети отреагировали фотожабами на отправку украинцев в Новые санжары

Пользователи интернета бурно отреагировали на протесты в Новых Санжаров Полтавской области. Своим мнением на этот счет они выражили в фотожабах. 

 

Вторые задались вопросом, кому именно выгодно выставлять украинцев на весь мир в таком свете, который является скорее риторическим. 

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Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.
Под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.



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Источник: https://comments.ua/
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