Соцсети отреагировали фотожабами на отправку украинцев в Новые санжары

Пользователи интернета бурно отреагировали на протесты в Новых Санжаров Полтавской области. Своим мнением на этот счет они выражили в фотожабах.

Вторые задались вопросом, кому именно выгодно выставлять украинцев на весь мир в таком свете, который является скорее риторическим.

Ранее "Комментарии" писали, что стал известен состояние здоровья эвакуированных из Уханя. Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

В данный момент, по информации МВД , угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Под Полтавой жители протестуют против размещения эвакуированных в медцентре "Новые санжары". Видео протестов появилось в сети: на нем не утихает разъяренная толпа, а полицейские пытаются убрать авто с трассы с помощью военной техники.





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