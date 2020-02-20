Аваков успокоил: "не надо истерить, все прилетевшие здоровы"

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин, пишет "УНИАН".

“Я рад вам сказать, что все на борту здоровы. В Китае, когда проходили контроль, несколько человек сняли с рейса: мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей о том, что они имеют повышенную температуру. По предварительной информации уже сейчас ясно, что эти люди все-таки не заражены были, просто имели недомогания.

По его словам, все те, кто приехал сюда сейчас, здоровы, хорошо себя чувствуют, немного устали, это информация прямо с борта самолета.

Министр посоветовал жителям Новых Санжар не поддаваться панике, впадать в истерику. “Не нужно верить ненужным слухам мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Вероятность каких-то последствий крайне невысокая. Пожалуйста, не надо впадать в панику, противиться полицейским, устраивать истерические заседания и так дальше. Полиция, Нацгвардия, Служба безопасности – все наши органы выполнят все необходимы функции", - сказал он.

Как сообщало издание "Комментарии", 20 февраля в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился самолет рейса PQ7302, эвакуирующий украинцев и иностранцев из эпицентра коронавирусной инфекции, китайского города Ухань.

Самолет сел в 9:39. Это подтверждают и данные с онлайн-табло аэропорта: самолет рейса PQ7302 прибыл в 9:38 в терминал Все необходимые процедуры обеспечивает Министерство здравоохранения и сотрудники ГСЧС.

Эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разместят на карантин в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В течении двух недель они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В данный момент, по информации МВД, угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

Также МВД призвало граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, а также не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи нашего государства.

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