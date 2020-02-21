ФК «Шахтер» готов предоставить свой самолет для эвакуации украинцев, которые остались в Ухане

Капитан футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что ФК готов предоставить клубный самолет для эвакуации оставшихся в китайском Ухане украинцев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



Кроме того, Пятов заявил, что "Шахтер" решил предоставить финансовую помощь эвакуированным украинцам, которые сейчас находятся в Новых Санжарах. Планируют выделить деньги, вырученные от продажи билетов после матча с "Бенфикой".

Также о том, что ФК "Шахтер" заберет оставшихся украинцев из Китая написала на своей странице в Instagram Анастасия Зинченко, которая осталась в Ухане из-за собаки.

Напомним эвакуированная из Уханя украинка рассказала порталу "Комментариии" об условиях в санатории МВД "Новые Санжары", мерах предосторожности, армии охранников и о том, из-за чего местные жители могли устроить митинг. Невзирая на то, что еще вчера жители Новых Санжар жгли шины, провоцировали Нацгвардию и угрожали поджечь санаторий МВД, куда поселили эвакуированных из Уханя людей, сейчас возле места изоляции все спокойно. Вернувшиеся домой украинцы обживаются в комнатах, где им предстоит провести минимум две недели, и поделились с "Комментариями" первыми впечатлениями о карантине.

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