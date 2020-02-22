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Стало известно, когда начнется строительство метро на Виноградрь

Стало известно, когда начнется строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии "Мостицкая" и "Проспект правды"

сегодня, 11:57
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, когда начнется строительство метро на Виноградрь

В апреле начнется строительство тоннеля от станции метрополитена "Мостицкая" до станции "Сырец".  Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

По информации ведомства, строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии - "Мостицкая" и "Проспект правды" - должно обеспечить услугами метрополитена жителей массива Виноградарь.

Прокладывать тоннель, протяжённость которого составляет 1300 метро, будет длиться полгода, а строительство метро на Виноградрь закончится до конца следующего года. По информации столичных властей, стоимость данного проекта составляет 6 миллиардов гривен.

Прокладка нового тоннеля длинной 1300 метров продлится шесть месяцев.

Как сообщало издание "Комментарии", служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения бюджетных денег,выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Были проведены обыски в КП Киевский метрополитен, ОАО Киевметрострой, в их структурных подразделениях, в АБ Укргазбанк и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций.



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Источник: https://kmr.gov.ua/uk/content/montazh-shchyta-dlya-budivnyctva-pidzemnyh-tuneliv-metro-na-vynogradar-zaplanovano-u-berezni
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