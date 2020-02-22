Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Обнародованы фото, как работают эпидемиологи в Новых Санжарах
НОВОСТИ Все новости

Обнародованы фото, как работают эпидемиологи в Новых Санжарах

Стало известно, как в Новых Санжарах работают эпидемиологи и что они делают

сегодня, 12:46
Автор:

• Наталья Шевченко

Обнародованы фото, как работают эпидемиологи в Новых Санжарах

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области прибыли эпидемиологи и собрали у эвакуированных украинцев и иностранцев материал из носовой полости, чтобы провести проверку на коронавирус. Об этом написал журналист Александр Махов на свое странице в Facebook.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", - пишет журналист.

   


Как сообщало издание "Комментарии", в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно, вирус он подхватил в провинции Сычуань.

У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.

Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель  Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...