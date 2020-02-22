Обнародованы фото, как работают эпидемиологи в Новых Санжарах

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области прибыли эпидемиологи и собрали у эвакуированных украинцев и иностранцев материал из носовой полости, чтобы провести проверку на коронавирус. Об этом написал журналист Александр Махов на свое странице в Facebook.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", - пишет журналист.







Как сообщало издание "Комментарии", в Китае мужчина, который излечился от коронавируса оказался зараженный повторно, вирус он подхватил в провинции Сычуань.

У заболевшего в столице Сычуани Чэнду выявили положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования через 10 дней после выписки из больницы.

Также мы писали о том, что инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

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