Коварный коронавирус может проявиться через 72 дня

Инкубационный период коронавируса может быть дольше двух недель. Об этом заявили власти Китая, пишет Reuters.

Сообщается, что у 70-летнего жителя Китая симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения. Мужчина по фамилии 24 января вернулся в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

Через месяц, а именно 20 февраля у него поднялась температура, и через сутки у него обнаружили положительный результат на коронавирус.

По информации медиков, более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения вируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню.

Вскоре украинка Елена Ермак, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин.

Также она отметила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Кроме того, эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.





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